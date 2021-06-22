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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den gençlere "siyasete girin" çağrısı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den gençlere "siyasete girin" çağrısı:

22.06.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Lütfen size yakın gelen bir siyasi partinin o kapısından girin. İster 'Beğeniyorum ve destekleyeceğim.' deyin ister 'Beğenmiyorum ve değiştireceğim.' deyin ama yapın bunu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlere "siyasete girin" çağrısı yaparak, "Lütfen size yakın gelen bir siyasi partinin o kapısından girin. İster 'Beğeniyorum ve destekleyeceğim.' deyin ister 'Beğenmiyorum ve değiştireceğim.' deyin ama yapın bunu." ifadesini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.

İktidarın yaşamın her alanına müdahaleden ve bu müdahalenin Kovid-19'la hiçbir ilgisinin olmadığını söylemekten çekinmediğini ifade eden Gökçen, bu duruma karşı çözümün daha fazla örgütlenmekten geçtiğini belirtti.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Öfkelendiğimizi dile getirmek kadar ertesi günü başka bir mücadelenin başlangıcı olarak görmek, her bir detaya sirayet eden hukuksuzluk ve hadsizliği yenebilmek için hayatın her alanında insan haklarından yana aktif bir şekilde durmak önemli.

Şu bir gerçek, siz olmazsanız olmuyor. Örgütsüz grup ve meslekler aşıda bile en sona kalırken topluca çıkarılan bir sesin siyaset olabilmesi ancak kalıcı ve sürekli bir politik örgütlenme ile mümkün. Özellikle genç arkadaşlarım, lütfen size yakın gelen bir siyasi partinin o kapısından girin. İster 'Beğeniyorum ve destekleyeceğim.' deyin ister 'Beğenmiyorum ve değiştireceğim.' deyin ama yapın bunu. İyi insanlar siyasette var olmalı. Size ihtiyacımız var."

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