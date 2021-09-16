YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi:

16.09.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu ülkeyi en geç 2 yıl içerisinde hakça yönetecek, paylaşacak bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte kuracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bu ülkeyi en geç 2 yıl içerisinde hakça yönetecek, paylaşacak bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte kuracağız." dedi.

Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Karabük'ün bir emekli, öğrenci ve işçi kenti olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik buhran yaşandığını savunan Karaca, hükümetin bazı uygulamalarını eleştirdi.

Erken seçim istediklerini belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Açık ve net bir şekilde 'erken seçim, hemen sandık' diyoruz. Bu ülkeyi en geç 2 yıl içerisinde hakça yönetecek, paylaşacak bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte kuracağız. Ülke yönetilemiyor, ülke tepe taklak, freni patlamış kamyon gibi aşağıya doğru gidiyor. Cumhur İttifakı'nın bir gün iktidarda kalması bu ülkenin bir yılına mal oluyor. O nedenle biz diyoruz ki 'derhal, hemen erken seçim."

Seçim barajının düşürülmesi konusundaki düşünceleri sorulan Karaca,"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletin iradesinin önünde hiçbir barajın var olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Elleri değmişken sıfırlasınlar." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndüİki farklı cins buzağı doğurdu, görenler şaşkına döndü
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Karabük'te fazla yükten durdurulan aracın sürücüsü ekiplerin üzerine sürdüğü tırla kaçmak istediKarabük'te fazla yükten durdurulan aracın sürücüsü ekiplerin üzerine sürdüğü tırla kaçmak istedi
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:05
Yatsı
20:26

Karabük Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Birsen Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.