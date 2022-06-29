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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Ordu'da basın toplantısı düzenledi:

29.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizin içinde bulunduğu açmazdan kurtulmanın çözümü nedir? Tek çözümü vardır, sandıktır, bir iktidar değişikliğidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Ordu'da basın toplantısı düzenledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin içinde bulunduğu açmazdan kurtulmanın çözümü nedir? Tek çözümü vardır, sandıktır, bir iktidar değişikliğidir." dedi.

Karaca, CHP Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, parti teşkilatıyla ildeki seçim hazırlıklarını gözden geçirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Mecliste görüşülmekte olan ek bütçe kanun teklifinden bahsetmek istediğini belirten Karaca, "Bu kanun teklifinde ne var? Bu kanun teklifinde vatandaşa, dar gelirliye vergi var. Bütçe gelirlerinde bakıyoruz, bütçe gelirlerinin 3'te 2'si dar gelirli, yoksul vatandaşlarımızdan alınacak olan vergiler var. Yani şu anki Mecliste görüşülmekte olan bütçe kanun teklifini ek bütçenin 3'te 2'sinin yükü yine maalesef hani 'Durumunu iyileştireceğiz.' dediler ya o emekçi kardeşlerimizin, dar gelirli yurttaşlarımızın omzuna yükleniyor." ifadelerini kullandı.

Karaca, ekonomi alanında hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkede öngörü yoksunu, ülkede plansızlıkla yönetemeyen, yönetim acziyeti içerisindeki bir tek kişilik hükümet var. Peki bu hükümetten kurtulmanın ya da bu ülkemizin içinde bulunduğu açmazdan kurtulmanın çözümü nedir? Tek çözümü vardır, sandıktır, bir iktidar değişikliğidir. Peki nasıl bir iktidar olacak? Siyasi öngörüsü yüksek ve öngörülebilirliğiyle güven veren bir iktidar olmalıdır. Hesap veren, şeffaf bir iktidar anlayışı olmalıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidarı olmalıdır. Yani bu ülkemizin içinde bulunduğu, vatandaşımızın giderek derinleşen yoksulluğu, sofrasındaki bir lokma ekmeğe göz diken anlayıştan kurtulmanın tek yolu halkın iktidarıdır ve bizler bunun için yollardayız."

Karaca'nın, Ordu'daki yerel gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya, CHP İl Başkanı Atila Şahin ile partililer de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Ordu'da basın toplantısı düzenledi

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