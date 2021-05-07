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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Amasra'da konuştu:

07.05.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Belediye Başkanı Recai Çakır'a tazminat davası açılması) Çok da umurumuzda değil açtıkları dava. Bunu bilsinler. İlgili firmaya sesleniyoruz; Genel Merkez olarak, milletvekilleri ve Türkiye'deki tüm belediye başkanları olarak Amasra Belediye Başkanı'mızın yanındayız, arkasındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Amasra'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Amasra'da bulunan özel maden ocağı şirketi tarafından kurum itibarını zedelediği gerekçesiyle tazminat davası açılan Belediye Başkanı Recai Çakır'ın arkasında olduklarını bildirdi.

Çakır'ı ziyaret eden Öztunç, gazetecilere ilçede bulunan özel maden ocağı şirketi tarafından kurum itibarını zedelediği gerekçesiyle Çakır hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldığını hatırlattı. Öztunç, Çakır'a destek vermek için ilçeye geldiklerini aktararak ilçede 16 yıldır termik santrale karşı mücadele verildiğini söyledi. Çakır'a tazminat davası açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Amasra Belediye Başkanımız ne yapmış? Bu şehre kıyılmasın diye yabancı ortak olanlara mektup yazıyor, 'Gelmeyin.' diyor. 'Burada bu işi yaptırmayız.' diyor. Bunu yapması gerekiyor. Bu mektubu yazdıktan sonra 'Sen bizim itibarımızı zayıflattın.' diye dava açıyorlar. Çok da umurumuzda değil açtıkları dava. Bunu bilsinler. İlgili firmaya sesleniyoruz; Genel Merkez olarak, milletvekilleri ve Türkiye'deki tüm belediye başkanları olarak Amasra Belediye Başkanı'mızın yanındayız, arkasındayız."

Öztunç, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine de tepki göstererek "Feryat ediyoruz. 'Yazıktır, günahtır.' diyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistlerin görebileceği herkesi mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız." ifadesini de eleştirildi. Çavuşoğlu'nun söyleminin yanlış olduğunu dile getiren Öztunç, bunun toplumu ikiye bölmek olduğunu savundu.

Ziyarette, CHP milletvekili Ahmet Kaya, Servet Ünsal ve Aysu Bankoğlu da hazır bulundu.

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