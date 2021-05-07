CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Amasra'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Amasra'da bulunan özel maden ocağı şirketi tarafından kurum itibarını zedelediği gerekçesiyle tazminat davası açılan Belediye Başkanı Recai Çakır'ın arkasında olduklarını bildirdi.

Çakır'ı ziyaret eden Öztunç, gazetecilere ilçede bulunan özel maden ocağı şirketi tarafından kurum itibarını zedelediği gerekçesiyle Çakır hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldığını hatırlattı. Öztunç, Çakır'a destek vermek için ilçeye geldiklerini aktararak ilçede 16 yıldır termik santrale karşı mücadele verildiğini söyledi. Çakır'a tazminat davası açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Öztunç, şunları kaydetti:

"Amasra Belediye Başkanımız ne yapmış? Bu şehre kıyılmasın diye yabancı ortak olanlara mektup yazıyor, 'Gelmeyin.' diyor. 'Burada bu işi yaptırmayız.' diyor. Bunu yapması gerekiyor. Bu mektubu yazdıktan sonra 'Sen bizim itibarımızı zayıflattın.' diye dava açıyorlar. Çok da umurumuzda değil açtıkları dava. Bunu bilsinler. İlgili firmaya sesleniyoruz; Genel Merkez olarak, milletvekilleri ve Türkiye'deki tüm belediye başkanları olarak Amasra Belediye Başkanı'mızın yanındayız, arkasındayız."