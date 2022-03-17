YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "Uludağ" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan "Uludağ" açıklaması:

17.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir süre sonra Uludağ kalmayacak. Buradaki ağaçlar, endemik bitki örtüsü, yabani hayat bittiği zaman Uludağ'ın ne anlamı kalacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bir süre sonra Uludağ kalmayacak. Buradaki ağaçlar, endemik bitki örtüsü, yabani hayat bittiği zaman Uludağ'ın ne anlamı kalacak?" dedi.

Öztunç, Uludağ Milli Parkı girişinde yaptığı basın açıklamasında, bölgenin milli park olarak kalması gerektiğini, kurulmak istenen Uludağ Alan Başkanlığı yönetiminin bölgeye zarar vereceğini iddia etti. Birilerine rant kapısı açılacağını öne süren Öztunç, "Bu alan başkanlığı filmini daha önce izledik. Kapadokya'da gördük. Kapadokya'da aynısını yaptılar. Bütün mağaraların altına, içine oteller kuruluyor. Kapadokya kalmadı. Bir süre sonra Uludağ kalmayacak. Buradaki ağaçlar, endemik bitki örtüsü, yabani hayat bittiği zaman Uludağ'ın ne anlamı kalacak?" diye konuştu.

Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna izin vermemek gerekiyor, vermeyeceğiz. Bunun için gereken mücadele neyse onu yapacağız, TBMM'de. Bu kanun teklifi geldiğinde beş Bursa milletvekilimizin beşi, CHP'nin tüm milletvekilleri, Millet İttifakı'nın tüm milletvekilleri bu mücadeleyi vereceğiz ve buna izin vermeyeceğiz, vermememiz gerekiyor."

"Yeşil Bursa'yı gri Bursa yaptılar. Uludağ'ı da gri dağ yapmak istiyorlar." diyen Öztunç, bununla ilgili mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtulduNevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu
Kayserispor-Konyaspor maçının ardındanKayserispor-Konyaspor maçının ardından

Bursa Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
13:17
İkindi
16:39
Akşam
19:19
Yatsı
20:37
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.