CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'dan "ittifak" açıklaması:

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Anadolu'nun Kemal'i çıktı ve birbirine benzemeyen yapıları bir araya getirdi, yeni bir yapı, yeni bir özlem ve yeni bir umut yarattı. İşte biz 31 Mart ve 23 Haziran'da umut haline getirdiğimiz yeni düzeni büyütmek zorundayız." dedi.

Sarıbal, partisinin Çorum İl Başkanlığının, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen 37. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak amaçlarını anlattı.

Kongrelerinin demokrasiye, kardeşliğe, barışa ışık tutacağını ifade eden Sarıbal, birliktelik vurgusu yaptı.

Ülkedeki vergi ve zamlardan herkesin şikayetçi olduğunu, işsizliğin arttığını söyleyen Sarıbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2020 bütçesi 1 trilyon 90 milyar. 83 milyon insan, tüketen herkesin ortağı siyasal bir iktidar. Verginin en çok verildiği, zammın en çok uygulandığı ülke. Sağ olsun 83 milyon da razı razı ödüyor. Bütün mesele şu; bu parayı savaşa mı harcayacaksınız, barışa ve insanlığa mı harcayacaksınız? Bu parayı cezaevlerine mi harcayacaksınız, yoksul halka mı harcayacaksınız? Bu parayı İngiltere'nin, Amerika'nın bir avuç faiz lobisine mi harcayacaksınız, yoksa fabrika yapıp bu ülke insanına istihdam mı yaratacaksınız? Bir toplum çalışmıyorsa orada gözyaşı, acı, buhran ne yazık ki intiharlar vardır."