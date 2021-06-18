CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi:

"Bu çalıştayımızda, 2019 yerel seçimlerinin üzerinden geçen 2 yılı detaylı olarak masaya yatıracağız ve önümüzdeki 3 yılın yol haritasını da büyük ölçüde belirleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel amacımız, belediyelerimizin başarılı hizmetlerini artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır."

Torun, kentte bir otelde bugün başlayan çalıştay öncesi yaptığı basın toplantısında, etkinliğe 190 il ve ilçe belediye başkanının katıldığını söyledi.

Kanal İstanbul projesini eleştiren Torun, "Genel Başkan'ımız açıkladı, biz bir kez daha tekrarlıyoruz. İktidara geldiğimizde bu projenin içinde yer alan hiçbir şirketin parasını ödemeyeceğiz. Biz Ankara'yı satanlardan, İstanbul'a ihanet edenlerden olmadık olmayacağız." dedi.

Son yerel seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Milletimiz son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisine tarihi bir sorumluluk yükledi. Gururla söylüyorum ki bizim belediye başkanlarımız 2 yılda verdikleri hizmetlerle milletimizin bu güvenini boşa çıkarmadı. Bizim belediyelerimiz, halkı kandıran hayali projelerin peşinden koşmadı, vatandaşın öncelikli sorunlarını teker teker çözdü, çözmeye de devam ediyor."

CHP'li belediyelerin pandemi döneminde milletin derdine derman olmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Torun, bu süreçte 4 milyon 550 bin haneye ayni, 1 milyon 465 bin haneye de nakdi yardım yaptıklarını sözlerine ekledi.

