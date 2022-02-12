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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da esnafı ziyaret etti:

12.02.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her alanda üretmemiz lazım. Tarımda, sanayide, teknolojide ancak üreterek bu açmazdan çıkarız. Kaynaklarımızı doğru yerde kullanarak bu açmazdan çıkarız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, her alanda üretmek gerektiğini belirterek "Tarımda, sanayide, teknolojide ancak üreterek bu açmazdan çıkarız. Kaynaklarımızı doğru yerde kullanarak bu açmazdan çıkarız." dedi.

Torun, Ünye ilçesinde pazar esnafını ziyaret ettikten sonra gazetecilere, her gittiği yerde vatandaşların sorunlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Sorunların çözümü için öneriler ürettiklerini ancak hükûmetin kendilerini dikkate almadığını iddia eden Torun, "Nereye gitsek işçisinden memuruna, esnafından sanayicisine kadar herkes inanılmaz sorunlar yumağı içerisinde ve çözüm bekliyor." diye konuştu.

Torun, bir süre önce belli öneriler sunduklarını ancak bunların hiç dikkate alınmadığını ileri sürerek şu değerlendirmede bulundu:

"Onun öncesinde ekonomi için tarım için birçok Türkiye'nin yaşanılan sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Sadece sorunu tespit etmedik, sorunu dinlemedik, aynı zamanda çözümlerimizi de ortaya koyduk. Ama bu iktidar tabii 'Hep ben bilirim, en iyisini ben yaparım.' anlayışı içerisinde hareket etti. Sonuç da ortada."

"Toplanan vergiler nereye gidiyor?" sorusunu yönelten Torun, "Bu ülkede bütün vatandaşlarımız içtiği sudan yediği ekmeğe kadar vergi ödüyor. 'Bizim vergilerimiz nereye gidiyor?' Bunu sormamız lazım. Sonuçta bu vergiler halkın lehine harcanır, halkın refahı artar, sorunları çözülür." dedi.

"Bu hükûmetin artık halkı değil belli bir zümreyi düşündüğü ortadadır." ifadesini kullanan Torun şöyle devam etti:

"Görülüyor ki insanımız da bir çözüm arayışı içerisinde. İnşallah sandık geldiğinde de o iradesini ortaya koyacak ve artık birbirimizi kucaklayacağız. Bugüne kadar bu iktidar bizi ötekileştirdi, ayrıştırdı. Birbirimize düşmanlaştırdı. Kendisinden olmayanı ya terörist ilan etti ya da kendisi gibi düşünmeyeni dış güçlerin adamı olarak ilan etti. Biz empatiyi kaybettik, diyaloğu kaybettik. Bizim bir an önce barışmamız ve bu ülkenin menfaati için çalışmamız lazım. Her alanda üretmemiz lazım. Tarımda, sanayide, teknolojide ancak üreterek bu açmazdan çıkarız. Kaynaklarımızı doğru yerde kullanarak bu açmazdan çıkarız. Biz derhal seçim diyoruz."

Torun, elektrik faturalarına ilişkin de "Hangi esnafa, vatandaşa gittiysem fatura bir öncekinin üç katına çıkmış. Bunu hak etmiyoruz." diye konuştu.

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