CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Yalova Belediye Başkanımızın suçsuzluğu ortaya çıkacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vefa Salman'ın Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Hem Allah hem kul, hem yargı indinde, mutlaka ve mutlaka sayın belediye başkanımızın suçsuz olduğu ve bu olayda en ufak eksiğinin olmadığı ortaya çıkacak ve görevine en kısa sürede de iade edilecektir. Yalovalılar, sevgili hemşehrilerimizin içi rahat olsun." dedi.

CHP Yalova İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında katılan Torun, Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine başkan vekilliği seçimlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili konuştu.

Torun, hukuki bir süreçte olmadıklarını, yaşananların siyasi bir süreç olduğunu iddia etti.

Bir belediye görevlisinin şahsi işlediği suçun önce belediye başkan yardımcısına, sonra belediye başkanına kadar getirildiğini savunan Torun, hiçbir belgesi olmayan bir suçlamayla belediye başkanının karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.

Torun, şunları kaydetti: