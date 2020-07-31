CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan fındık alımı değerlendirmesi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Toprak Mahsulleri Ofisinin alım noktalarını geçen yıllara göre çoğaltıp üreticiyi mağdur etmeden fındık alımı yapması lazım." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesinde Sırrıpaşa ve Süleyman caddelerini gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Torun, gazetecilere, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını söyledi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın tamamlandığını, bundan sonra önlerine bakacaklarını belirten Torun, "İnanıyorum bu kurultay muhalefetteki son kurultayımız olacak. Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunları var. Önümüzde zorlu bir süreç var. İnanıyorum ki halkımızın kabulüyle o iktidara kavuşacağız ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz." diye konuştu.

Torun, açıklanan fındık alım fiyatına da değinerek, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda 25 lira bekliyorduk. Taleplerimiz bu yöndeydi. Amacımız burada üreticinin zarar etmeyeceği, para kazanacağı, borçlarını ödeyeceği bir rakam olsun. Eğer TMO sezon sonunda bunu 24-25 liraya satabiliyorsa sezon da bu rakamlardan açılmalıydı diye düşünüyoruz. Biz bu rakamların da hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ama konunun tekrar takipçisi olacağız. İnşallah bu rakamların daha da yükselmesi için çaba göstereceğiz."

TMO'nun fındık alım noktalarını artırması talebinde bulunan Torun, "Toprak Mahsulleri Ofisinin alım noktalarını geçen yıllara göre çoğaltıp üreticiyi mağdur etmeden fındık alımı yapması lazım. Eğer TMO alım noktalarını kısıtlı tutarsa üretici zarar görür." ifadesini kullandı.

Üreticilere tavsiyelerde bulunan Torun, mümkün olduğunca pazara ürünlerini erken indirmemelerini istedi.

