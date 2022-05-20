YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti

20.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bucak'ta esnafı ziyaret etti

BURDUR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Bucak'taki üye katılım töreni sonrası Bucak Şehiriçi Minibüs Şoförleri Derneğinde şoförlerle bir araya geldi.

Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, yoldaki vatandaşlarla da sohbet edip fotoğraf çekindi.

Bucak ziyareti sonrası Antalya'ya geçen Kılıçdaroğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde turizm sektörü temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in nikah törenine katılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Başkent Millet Bahçesi'nde dört gün sürecek 19 Mayıs etkinlikleri başladıBaşkent Millet Bahçesi'nde dört gün sürecek 19 Mayıs etkinlikleri başladı
Karaman'da devrilen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıKaraman'da devrilen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Burdur

Antalya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:09
Yatsı
21:39
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Genç kızı geneleve sattılar! Cezaları ağır oldu

Genç kızı geneleve sattılar! Cezaları ağır oldu

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.