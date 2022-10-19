CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da açılış ve temel atma töreninde konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum, açık ve net Adana'dan söz veriyorum, Türkiye'ye söz veriyoruz, sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı yaptığı hizmetlerden dolayı kutladı.

Adana'nın bereketli bir yer olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kentin yazarı, çizeri, sanatçısı ve alın teri döken emekçisiyle, fabrikalarıyla Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı yaptığını söyledi.

Bu kente hizmet etmenin ve burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmanın son derece güzel ve keyifli olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız yaptığı her harcamanın hesabını vererek nasıl bir bilanço devraldı, bugün Büyükşehir Belediyesi hangi pozisyonda onu da size anlattı. Evet yurtlar, kreşler, yollar yapıyor. Altyapıyı değiştiriyor, asbestli boruları değiştiriyor, sizin sağlığınız için. Yıllardır sizler asbestli borulardan su içtiniz. Bütün bunları değiştirdi. Sadece Adana bunu yapmıyor, Mersin de bunu yapıyor. Bizim bütün Büyükşehir Belediyelerimiz aynı çabayı gösteriyorlar. Aynı çabada hizmet ediyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar ve birbirlerine danışıyorlar. Kentin sorunu varsa soruna kilitleniyorlar." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına şikayet etmemeleri gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Siz bütün şikayetleri, bütün engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz. Asıl temel hedef halka hizmettir. Halka hizmet, hakka hizmettir." ifadesini kullandı.

- "Biz halka hizmet etmeyi temel ilke edindik"

Yirmi yıldır yurt sorununun çözülemediğini belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, bir yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz. Her anne ve baba, evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek, gözü arkada kalmayacak. Bir kişilik, üç kişilik odaları, geniş bant internet erişimi, sıcak, soğuk suyu olacak. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Biz halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle onlar ne yaparlarsa yapsınlar, karneleri seçim sırasında önünüze gelecek. Notları siz vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz. Adana bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığında kararlılığını gösterdi. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de aynı kararlılığı göstereceğiz."

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dünyanın ne kadar sorunu var ve dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz. Burada, izlenmesi gereken yol sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirmenin zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye zamanı. Şimdi güçlü bir Türkiye zamanı. Türkiye, ikinci yüzyılına sizlerin oylarıyla ve takdiriyle çok güçlü girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizi bir araya getiren kucaklaşmaktır"

Kılıçdaroğlu, 6 siyasi parti olarak bir araya geldiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi bir araya getiren demokrasidir, insan haklarıdır, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren, size hesap vermektir. Bizi bir araya getiren kucaklaşmaktır, kamplaşmak değil. Bizi bir araya getiren, kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, insanları kamplaştırmak, insanları birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öne tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye'nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye'de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyorum, açık ve net Adana'dan söz veriyorum, Türkiye'ye söz veriyoruz, sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isteriz."

- "Adalet ya gelecek ya gelecek"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, fakirliğin ve derin yoksulluğunun ne olduğunu, evladını yatağa aç yatıran annenin dramını, üniversiteyi bitiren kızı, oğlu işsiz gezen annelerin ve babaların dramını bildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizler için mücadele edeceğim, sizler için kavga edeceğim. Birileri beşli çeteye hizmet eder, birileri malı götürür, birileri adaleti dağıtmaz, birileri mahkemelere talimat verir. Adana'dan söz veriyorum, bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanızı istiyorum. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler ahlak kuralları, etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecekler. Kimse, özellikle gençler 'tweet attığımda acaba başım belaya girer mi' diye asla düşünmeyecekler. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı, akılcı eleştirilere ihtiyacı var. O nedenle gençlere de sözüm var. Sevgili gençler şunu söylüyorum; sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır. Onların tamamını gerçekleştireceğim."

Kılıçdaroğlu, 7,5 milyon gencin ilk defa sandığa giderek oy kullanacağını, bu gençlerin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hedefimiz neydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti; 'Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak'. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız. Çiftçinin, esnafın yüzü gülecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kadının kılık kıyafetine siyasetçiler müdahale etmeyecek. Kadınlar arzu ettikleri şekilde kendilerine göre giyinecekler. Onlarla ilgili, onların sırtında veya başında olan siyasi vesayeti de tamamen kaldıracağız. Gençler iş bulacaksınız. Eğer bu ülkede gençler sağlıklı bir çabayla eğitilir ve onlara istihdam olanağı sağlarsa Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline gelebilir. Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir."

- "Yetkiyi verin Türkiye'yi değiştirelim"

Türkiye'nin önünün açık olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz, kullandığınız cep telefonları dışarıdan ithal edilip geliyor. Oysa aynısını biz yaptığımızda biz üreteceğiz, kazanacağız, istihdam yaratacağız ve dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye'yi değiştirelim, büyütelim, kalkındıralım. Yetkiyi verin çiftçinin, esnafın, sanayicinin ve gençlerin yüzü gülsün. Gençler umutlarını yurt dışında değil, kendi topraklarında yeşertsinler. Endişeniz olmasın, Türkiye'nin önü açık, açacak olan sizsiniz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi, katılımcılar butona basarak yapımı planlanan tesislerin temelini de attı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan'ı basına kapalı ziyaret etti.

