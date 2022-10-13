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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

13.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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