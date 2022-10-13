CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz