CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Anneler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

