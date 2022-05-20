CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun nikah törenine katıldı.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin stadyumunda gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını Muhittin Böcek kıydı.

Nikahta şahitlik yapan Kılıçdaroğlu, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Evlilik ile ilgili önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Arada bir tartışacaksınız, sakın ola ki barışmayı unutmayın. Tartışmanın da barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Gelecek sizin, çocuklarınız sizin, onları bu güzel ülke için, ülkemizin güzelliği için, bağımsızlığı için, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek onlar gülerken, oynarken, koşarken seyredeceğiz. Dolayısıyla hayatın bütün güzelliklerini yaşamanızı isteriz. Evinizde huzur, bereket olmasını isteriz."

Büyüklere de saygıyı asla ihmal etmemelerini tavsiye eden Kılıçdaroğlu, çevrelerindeki insanlarla dost ve beraber olmalarını istedi.

Gelinin evin gerçek sahibi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Zeynep Kerimoğlu'na verdi.

Oğlu ve gelininin nikahını kıyan Böcek de gençlerden iyi günde ve kötü günde birbirlerini yalnız bırakmamalarını, ülkeyi koruyup kollayacak evlatlar yetiştirmelerini istedi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

