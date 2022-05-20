YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da nikah şahitliği yaptı

20.05.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun nikah törenine katıldı.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin stadyumunda gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını Muhittin Böcek kıydı.

Nikahta şahitlik yapan Kılıçdaroğlu, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Evlilik ile ilgili önerilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Arada bir tartışacaksınız, sakın ola ki barışmayı unutmayın. Tartışmanın da barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Gelecek sizin, çocuklarınız sizin, onları bu güzel ülke için, ülkemizin güzelliği için, bağımsızlığı için, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek onlar gülerken, oynarken, koşarken seyredeceğiz. Dolayısıyla hayatın bütün güzelliklerini yaşamanızı isteriz. Evinizde huzur, bereket olmasını isteriz."

Büyüklere de saygıyı asla ihmal etmemelerini tavsiye eden Kılıçdaroğlu, çevrelerindeki insanlarla dost ve beraber olmalarını istedi.

Gelinin evin gerçek sahibi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Zeynep Kerimoğlu'na verdi.

Oğlu ve gelininin nikahını kıyan Böcek de gençlerden iyi günde ve kötü günde birbirlerini yalnız bırakmamalarını, ülkeyi koruyup kollayacak evlatlar yetiştirmelerini istedi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Başkent Millet Bahçesi'nde dört gün sürecek 19 Mayıs etkinlikleri başladıBaşkent Millet Bahçesi'nde dört gün sürecek 19 Mayıs etkinlikleri başladı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Antalya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:09
Yatsı
21:39
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç kızı geneleve sattılar! Cezaları ağır oldu

Genç kızı geneleve sattılar! Cezaları ağır oldu

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.