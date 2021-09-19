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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

19.09.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

​​​​​​​​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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