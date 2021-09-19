CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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