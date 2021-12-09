YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret etti

09.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'deki balıklara yem verdi.

Tarihi çarşıları da gezen Kılıçdaroğlu'na bir esnafın ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtmesine çevrede toplanan bazı kişiler tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğe neden olan tartışma, partililerin araya girmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldüŞanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Aralık Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:22
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Perşembe

Dünya Eczanesi
Haliliye
Gizem Kara Eczanesi
Haliliye
Hatipoğlu Eczanesi
Haliliye
Mustafa Gömük Eczanesi
Haliliye
Şifa Eczanesi
Haliliye
Ak Eczanesi
Eyyubiye
Duygu Eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor'un renklerini taşıyan kasket ve kaşkoller öğrencilere burs olacak

Trabzonspor'un renklerini taşıyan kasket ve kaşkoller öğrencilere burs olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.