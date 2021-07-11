CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü kutladı.
Kılıçdaroğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele veren tüm pehlivanlarımızı ve bu mücadele finalinde rakibini yenerek altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Ali Gürbüz'ü yürekten kutluyorum. Ata sporumuza hizmet veren tüm camiaya şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
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