CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, seçimli genel kurulda 38'inci Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, tebrik ettiği Elmas'a başarı dileklerini iletti.



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