CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "1 Eylül Dünya Barış Günü" etiketiyle Twitter hesabından Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizeleriyle, şu mesajı paylaştı:
"Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz."
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