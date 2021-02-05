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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İskitler esnafıyla buluştu:

05.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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"Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Sürecin getirdiği tablo bu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Sürecin getirdiği tablo bu." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara İskitler'de esnaf ile buluştu, durakta taksicilerle sohbet etti.

Ardından sanayiye giden Kılıçdaroğlu, esnafla sohbetinde herkesin bir şekilde geçimini sağlamaya, hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Bir taksicinin bazı sektörlerin hiç iş yapamadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Sürecin getirdiği tablo bu. Sosyal devlet fakire destek verecek, vermesi lazım. Fakiri koruması lazımdı. Bunu yeteri kadar koruyamadı. En büyük sıkıntı o." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de "orta direk" kalmadığını savunan Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün sorunlarına değindi.

Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün de aslında çok kar etmediğini, ham maddenin dışarıdan geldiğini vurguladı.

Bir esnafın, "Niye ham maddeyi dışarıdan getiriyoruz, niye bizde üretim yok?" şeklindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu bir siyasi tercih. Devlet herkesten vergi alır. 'Tarıma yatırım yapacağım' derse dışarıdan saman, nohut, mısır almazsın, Yozgat'ın kokulu mercimeğini Türkiye üretir. 'Bunların hepsini üretirim' dersin. Bu bir tercihtir. 'Her yerde fabrika kuracağım, özel sektör gidiyorsa fabrika kurması için teşvik edeceğim. Parayı oraya vereceğim.' O zaman Türkiye her alanda üretir. 'Bunu böyle yapmayacağım ben, başka türlü harcayacağım' diyor. Başka türlü harcayınca da Türkiye böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

Olayın bir siyasi tercih olduğunu yineleyen Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

"Derler ki atalarımız devlet ilimle yönetilir. İlimle yönetilmiyorsa, zulümle yönetilir. 'İlimle yönetmek' ne demektir? Vatandaşı korumak. Devletin varlığı bu zaten. Devlet niye vardır? O devleti oluşturan vatandaşlar orada huzur içinde gelir elde etsin, yaşasın."

Bu yüzyılda sorunların 17 ve 18. yüzyılın kavramlarıyla çözülemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şimdi ya demokrasiden yana olacağız ya da totaliter rejimden. Demokrasiden yana olursak şu soruyu sormamız lazım; benim ödediğim vergiyi nereye harcadın? Bunun sağı, solu var mı? Devlet diyor mu; 'bir dakika ben sağcılardan hiç almayacağım, solculardan alacağım' veya iktidar değişiyor 'ben solculardan almayacağım, sağcılardan...' Yok herkes ödüyor." dedi.

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