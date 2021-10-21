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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta partisine katılanlara rozet taktı:

21.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu rozeti takıp partinin üyesi olduktan sonra ana hedefimizin çağdaş uygarlık olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta partisine yeni katılanlara rozet taktı.

Kılıçdaroğlu, bir otelde düzenlenen yeni üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, CHP rozetini taşımanın sorumluluk üstlenmek olduğunu söyledi.

Partiye yeni katılanlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu rozeti takıp partinin üyesi olduktan sonra ana hedefimizin çağdaş uygarlık olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Yine ana hedefimizin insan hakları, demokrasi, gelişmek, büyümek olduğunu unutmamamız lazım. Rozeti takanın, her insanın kimliğine, inancına, yaşam tarzına müdahale etmemesi, saygı göstermesi lazım. Bu kimliği takmak sıradan olay değildir. Bu kimliği takmanın sorumluluğu var. Bu sorumluluklar içerisindeki partililerimizin başımın üstünde yeri var." diye konuştu.

CHP'nin dünyanın en köklü partilerinden olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partilerinin hedefinin hep çağdaş uygarlık ve beraber yaşamak olduğunu anlattı.

"Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlığına el konuldu. Bütün arşivlerimiz elimizden alındı. Ama ona rağmen demokrasi ve insan hakları yolunda geri adım atılmadı" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlar yeni bir sorumluluk üstlendiler, beraber yola çıkacağız. Sosyal devlet kavramını sakın unutmayın. Devlet dediğiniz kurum bir tüzel kişiliktir. O tüzel kişiliği yöneten siyasi iktidardır. Siyasi iktidar da yetkisini halktan alır. Dolayısıyla siyasi iktidar devlet değil, devleti yönetendir. Demokrasi sürekli gelişen kavramdır. Kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye diyoruz. Bütün bunların tamamı bir anlamda demokrasi demektir, can ve mal güvenliği ile yargı bağımsızlığını sağlamaktır."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'ye yeni katılanlara rozet taktı.

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