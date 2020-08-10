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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kızılçullu gençlerini tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kızılçullu gençlerini tebrik etti

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Dünya başarısı elde eden Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde düzenlenen yaz kampında yeni başarılar için moral depoladı.

Dünya başarısı elde eden Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde düzenlenen yaz kampında yeni başarılar için moral depoladı. Gençleri ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, gençlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebriklerini iletti. Başkan Kılıç, “Türkiye’nin beyin göçüne dur diyeceğiz” dedi.
Buca Belediyesinin köy enstitülerinden esinlenerek Türkiye’de bir ilke imza attığı Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, Hong Kong’da düzenlenen yarışmada elde ettikleri dünya birinciliği ve ikinciliğinin ardından yeni başarılara yelken açmak için Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde yaz kampı gerçekleştirdi.
Yeni eğitim yılı öncesi bol bol moral depolayan öğrenciler, felsefeden biyolojiye, sanattan kimyaya kadar birçok alanda uygulamalı eğitim aldı. İngilizce olarak gerçekleştirilen kampta, içerisinde çocukların kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel oyunlar oynandı. Gençler, oyunlar sayesinde hem eğlendi hem de kendilerini geliştirmeye devam etti.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte kampı ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, öğrencileri elde etmiş oldukları başarılardan dolayı tebrik etti. Başkan Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun projeden ve elde edilen başarıdan dolayı tüm öğrencileri ve eğitimcileri kutladığını ifade etti, tebriklerini iletti.
Başkan Kılıç, “Hepinizi böylesine kısa sürede elde etmiş olduğunuz başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Sizler bizim yarınlarımızın, geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin daha rahat bilim üretebilmeleri için Buca’da yepyeni bir merkez inşa etmek istiyoruz. Şimdi el ele, hem bilimsel alanda hem de sanatta daha büyük başarılara imza atacağız. Türkiye’nin beyin göçüne dur diyeceğiz” şeklinde konuştu.

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