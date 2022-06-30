CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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