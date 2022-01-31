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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milli kick boksçu Barut'u kabul etti

31.01.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milli kick boksçu Barut'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli kick boksçu Erivan Barut ve antrenörü Gürsel Tayam'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, uluslararası kick boks ve muay thai şampiyonalarında kendi kategorisinde 1'inci olan milli sporcu Barut ve antrenörü Tayam'la CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, kabulde Kılıçdaroğlu'na CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ve Tunceli Kadın Kolları Başkanı Handan Kahraman Şanlı'nın eşlik ettiği kaydedildi.

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