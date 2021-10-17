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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da Yerel Medya Çalıştayı'nda soruları yanıtladı:

17.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Medyayı yerel ve yaygın olarak birlikte ele almak lazım. Bunun için siyasal iktidarın medya çalışanları ile bir araya gelerek objektif kurallara bağlanması lazım. Ama çözülemeyecek bir sorun yok. Bu sorun da rahatlıkla çözülebilir" - "Medya patronu anca medya patronu olur. Başka bir iş yaparsa bir süre sonra siyasal iktidara teslim oluyor. Medya sahibi sadece kendi işiyle uğraşmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de zamlar nedeniyle yerel gazetelerin kan kaybettiğini belirterek, "Medyayı yerel ve yaygın olarak birlikte ele almak lazım. Bunun için siyasal iktidarın medya çalışanları ile bir araya gelerek objektif kurallara bağlanması lazım. Ama çözülemeyecek bir sorun yok. Bu sorun da rahatlıkla çözülebilir." dedi

Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde, Marmaris Belediyesinin düzenlediği "Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı 2021"de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel yönetimlerden gazetecilere gelen desteğin yayıma müdahale etmeyecek boyutta olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, objektif kurallar getirilerek bunun yasal temellere bağlanması gerektiğini kaydetti.

Medya sahiplerinin başka bir işinin olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medya patronu anca medya patronu olur. Başka bir iş yaparsa bir süre sonra siyasal iktidara teslim oluyor. Medya sahibi sadece kendi işiyle uğraşmalı. CHP'li belediyelerin medyaya eşit davranıp davranmadığını bilmiyorum. Ama bir eşitsizlik varsa da bana bildirilmesini isterim. Herkese eşit davranmalarını ve eşit hizmet vermelerini isterim. Ben, medyanın özgürce yazabilmesini ve eleştirebilmesini istiyorum. Size bunun garantisini verebilirim. Mecliste görüşülecek sosyal medya yasası hakkında bizim hazırlıklarımız da var. Ama gelen yasa ne olacak onu bilmiyoruz."

Devlet kurumunun yıpratılmaması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Tüm Türkiye'de gelen zamlar nedeniyle yerel gazeteler kan kaybediyor. Medyayı yerel ve yaygın olarak birlikte ele almak lazım. Bunun için siyasal iktidarın medya çalışanları ile bir araya gelerek objektif kurallara bağlanması lazım. Ama çözülemeyecek bir sorun yok. Bu sorun da rahatlıkla çözülebilir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "CHP yöneticilerine ulaşamıyoruz" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Kabahat sizde değil CHP'de. Yöneticiler kendilerini ulaşamaz noktaya taşıyorlarsa siyaseti bırakmaları lazım. Vatandaşın doğrudan ulaşabileceği kişinin milletvekili olması lazım. Dinlemesi lazım. Sorunu çözer veya çözemez, ama mutlaka bağlantıyı kurması lazım." diye konuştu.

- "Çiftçilerin aldıkları paranın faizlerini sıfırlayacağız"

Başka bir soru üzerine, hayvancılıkla ilgili çözüm önerilerinin bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, ilk bir haftada çiftçilerin aldıkları paranın faizlerini sıfırlayacaklarını, diğer parayı ise çiftçilerin ödeyeceği şekilde taksitlendireceklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, üreticilere destek vermek amacıyla bazı belediyelerin de yem üretmeye başladığını dile getirdi.

Taşımalı eğitime karşı olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, nerede çocuk varsa orada öğretmen olması gerektiğini ifade etti.

Kürt sorununun çözümü için muhataplarının TBMM olduğunu söylediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Evet, sorunun çözümü TBMM'dir. Türkiye'nin en temel sorunlarının çözüleceği yerin de orası olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından bir süre gazetecilerle sohbet ederek, Yerel Medya Çalıştayı'na katılan basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.

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