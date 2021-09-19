YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı

19.09.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Isparta Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in kızının düğün törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Gönen Belediye Başkanı Kesmen'in kızı Aysel Kesmen'in Ankara'da düzenlenen düğün törenine katıldı ve nikah şahitliği yaptı.

Kılıçdaroğlu, dünya evine giren Aysel ve Emre çiftine hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Kesmen ve Yıldız ailelerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştu: (1)

Ankara Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:47
İkindi
16:13
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Aydemir Eczanesi
Cankaya
Erdil Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Selin Aksu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.