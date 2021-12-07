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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sağlıkçıların taleplerinin yerine getirilmesini istedi

07.12.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sağlıkçıların taleplerinin yerine getirilmesini istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlıkçıların taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkçılarla konuştuğunu belirterek, onların taleplerinin mücadelesini vereceğini bildirdi.

"İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın. Ücretleri hemen düzeltin. Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın. Ödeme planlarını şeffaflaştırın. Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun. Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin. Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın."

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