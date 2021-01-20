YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu

20.01.2021 20:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu

SAKARYA / DÜZCE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de çeşitli temaslarda bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki programının ardından Sakarya'ya geçen Kılıçdaroğlu, Sapanca ilçesinde, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Adapazarı İlçe Örgütü tarafından bir otelde düzenlenen kanaat önderleri toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Düzce'ye giden Kılıçdaroğlu, burada il teşkilatı tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Düzce İl Başkanlığı Teşkilatı tarafından D-100 kara yolu Küçük Melen mevkisindeki bir otelde, emekli din görevlileri ile düzenlenen basına kapalı toplantıya katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantının ardından kentten ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:14
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Gözde Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

YAZEM vites yükseltiyor

YAZEM vites yükseltiyor

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önüne geliyor"

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Sakarya'da kar yağışıyla Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.