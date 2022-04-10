CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, vatandaşların huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerin, Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır." ifadesini kullandı.
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