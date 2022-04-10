YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

10.04.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, vatandaşların huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerin, Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Polis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyorPolis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyor
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybettiGÜNCELLEME 2 - Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:28
Yatsı
20:50
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.