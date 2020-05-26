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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol Feyzi baba ile bayramlaştı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da Feyzi baba olarak bilinen lastikçi Feyzi Ökrenç’i arayarak bayramını kutladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramı nedeniyle kentte Feyzi baba olarak bilinen lastikçilik yapan Feyzi Ökrenç’i telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da Feyzi baba olarak bilinen lastikçi Feyzi Ökrenç’i arayarak bayramını kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramı nedeniyle kentte Feyzi baba olarak bilinen lastikçilik yapan Feyzi Ökrenç’i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Ökrenç ile sohbet edip, bayramını kutladı. Ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da telefonla aradığı Ökrenç’in bayramını tebrik etti.
İnsanlığın önemli olduğunu belirten Feyzi Ökrenç, “Benim makamıma da geldi sevgi ve saygı duydum. Gürsel Erol’da güzel bir insan deprem zamanı benim yanıma gelmişlerdi. Ben de onların bayramlarını kutladım” dedi.
Milletvekili Gürsel Erol’un Basın Danışmanı Doğan Can Karataş ise,Milletvekili Gürsel Erol’un seçildiği ilk günden beri yanına gelip her zaman halini hatırını sorduğunu belirterek," Bugünde genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bayram nedeniyle aradı. Bayramlarını kutladı. 24 Ocak’ta genel başkan, kent ziyaretinde Feyzi babayı da ziyaret etmişti"dedi.

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