CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan şehit iki asker için başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerimiz Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

