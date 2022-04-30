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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti

30.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç'in eşi Pınar Türenç'e taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i evinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Gazeteci Tufan Türenç, geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Nisan'da vefat etmişti.

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