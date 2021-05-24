CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker Gergin için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında ikmal faaliyeti sırasında helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan askerimiz Eyyüp Gergin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.



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