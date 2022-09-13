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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

13.09.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadesini kullandı.

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Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
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Azerbaycan taziye chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu

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