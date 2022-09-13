CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadesini kullandı.



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