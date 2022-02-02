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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit er Tarcan için taziye mesajı

02.02.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit er Tarcan için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakolumuza hain terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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