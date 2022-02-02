CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit er Tarcan için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakolumuza hain terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz