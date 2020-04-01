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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Taşçıoğlu'nun ailesine taziye telefonu

ANKARA HABERLERİ  | 01.04.2020 21:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Taşçıoğlu'nun ailesine taziye telefonu

AKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini arayarak, başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığı için mücadele ederken, bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ailesini telefonla aradı.

Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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