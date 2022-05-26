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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'a tebrik

26.05.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'a tebrik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor

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