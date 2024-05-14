CHP Genel Başkanı Özel'den Ayten Gökçer için taziye mesajı

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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