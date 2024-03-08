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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nda konuştu:

AA AA
08.03.2024 13:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verir. Bunu imza altına, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, CHP Kadın Kolları'nın önerisiyle 8 Mart'ı Eskişehir'de geçirme kararı aldıklarını söyledi.

Özel, CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı ile dün ilk imzasını attıkları bir politika belgelerinin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biraz önce Eskişehir'deki tüm belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımız o belgeye imzayı attı. Belge, toplumun tüm kesimlerine belediye hizmetlerinden eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor, politikalarını, projelerini, bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şekilde oluşturacaklarını söylüyor, kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli şekilde katılımlarının sağlanacağını söylüyor. Diğer yandan da bu belgeyi imzalayan belediye başkanlarımız yaptıkları tüm hizmetlerde, tüm icraatlarda kadın erkek eşitliğinin ve eşit temsilin kadınla erkeğin toplumda birlikte olmasını gözeterek politikalar üretecek. Son günlerde maalesef CHP belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mal etmek üzerinden çaba içindeler."

Yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi niteliğindeki taahhütnameyi aylardır süren çalışmanın ardından hazırladıklarını ifade eden Özel, "Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verir. Bunu imza altına , taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde 350 belediye başkanımız imzalarını ulaştırmıştı. Bugün akşam saatlerine kadar tamamının bize ulaşacağını düşünüyoruz. Kadın Kolları Genel Başkanımız bu konuda gerekli bilgilendirmeyi sizlerle yapacak."ifadesini kullandı.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile partinin Eskişehir'deki belediye başkan adayları yer aldı.

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Eskişehir ziyaret

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Keskin eczanesi
Alpu
Çinar eczanesi
Odunpazari
Hava eczanesi
Odunpazari
Selin eczanesi
Tepebasi
Onat eczanesi
Odunpazari
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