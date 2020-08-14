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CHP Giresun il başkanı, il başkan yardımcısı ve merkez ilçe başkanı Korona virüse yakalandı

GİRESUN HABERLERİ  | 14.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş’ın Korona virüs testi pozitif çıktı.CHP Giresun İl Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş’ın katıldıkları programlar sonrası vücutlarında oluşan yüksek ateş ve ağrılar üzerine Covid-19 hastalığından şüphelenilerek 4 Ağustos günü yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.İl Başkanı Fikri Bilge’nin 8 günlük tedavinin ardından yapılan testin sonucu negatif çıkarken, 12 Ağustos günü Prof.

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş’ın Korona virüs testi pozitif çıktı.
CHP Giresun İl Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş’ın katıldıkları programlar sonrası vücutlarında oluşan yüksek ateş ve ağrılar üzerine Covid-19 hastalığından şüphelenilerek 4 Ağustos günü yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.
İl Başkanı Fikri Bilge’nin 8 günlük tedavinin ardından yapılan testin sonucu negatif çıkarken, 12 Ağustos günü Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olduğu belirtildi. Ayrıca il başkanı, il başkan yardımcısı ve merkez ilçe başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

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İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Emre Eczanesi
Merkez
Hülya Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Hande Memiş Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
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