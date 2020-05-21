YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. CHP Giresun Milletvekili Tığlı, yaş çay fiyatını iyi buldu, kotayı eleştirdi

CHP Giresun Milletvekili Tığlı, yaş çay fiyatını iyi buldu, kotayı eleştirdi

GİRESUN HABERLERİ  | 21.05.2020 15:40 | Son Güncelleme

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, açıklanan yaş çay fiyatını olumlu bulduklarını belirtirken, sezonun daha ilk gününde uygulanan dönüm başı 50 kilogramlık kotayı eleştirdi.CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı beraberinde bulunan CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ve partilileriyle çay üreticisinin sorunlarını yerinde görmek için Eynesil ilçesine geldi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, açıklanan yaş çay fiyatını olumlu bulduklarını belirtirken, sezonun daha ilk gününde uygulanan dönüm başı 50 kilogramlık kotayı eleştirdi.
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı beraberinde bulunan CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge ve partilileriyle çay üreticisinin sorunlarını yerinde görmek için Eynesil ilçesine geldi. İlçeye Bağlı Altınlı mahallesinde çay üreticileriyle bir araya gelip sorunlarını dinleyen Milletvekili Tığlı, çay bahçesine girip makasla çay topladı. 2020 yaş çay sezonunun Karadeniz bölge insanına ve tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Tığlı, açıklanan ÇAYKUR fiyatları ile ilgili daha önce olumlu görüş bildirdiklerini hatırlattı.
Milletvekili Tığlı “Bu gün Eynesil ilçemize geldiğimizde üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı ne yazık ki çok sıkıntılı gördük. 2020 yaş çay sezon başlar başlamaz, hemen birinci günde dönüm başı 50 kg çay kotası uygulaması üreticiyi çok zor durumda bıraktı. CHP Milletvekilleri ve kadrosu olarak her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz üreticimizi özel sektörün eline düşürmek istenmiyoruz. Devletimizin bu yönde istikrarlı bir politikası olsun, mağduriyetler giderilsin ve üreticimiz özel sektörün eline düşmesin istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Giresun Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
04:57
Öğle
12:28
İkindi
16:25
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Giresun Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Şenol Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Çıtlak Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Milletvekili Öztürk, Gazeteci Sarı’nın talebini Sağlık Bakanlığına iletti

Milletvekili Öztürk, Gazeteci Sarı’nın talebini Sağlık Bakanlığına iletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.