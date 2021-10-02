CHP Grup Başkanvekili Altay, partisinin Abant kampında konuştu:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP'nin tek gayesi var; ülkemizin iç barışının tesisi, aziz milletimizin huzurunun, refahının ve mutluluğunun tesisidir. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz." dedi.

Abant'ta gerçekleştirilen CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Altay, her yasama yılı başında hazırlık ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıyı "İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji" vurgusuyla gerçekleştirdiklerini belirten Altay, "Cumhuriyetimiz 1,5 yıl sonra bir 100 yılı devirecek ve ikinci yüzyıla adım atacak. Cumhuriyetimizi aradan geçen yüzyıl içerisinde demokrasiyle taçlandıramamış olmamız, hepimizin ve Türkiye'nin en büyük eksikliğidir. CHP'nin öncelikli hedefi; cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir." diye konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem", "ekonomik buhran" ve "rotasız dış politika" konularının kampın temel çalışma alanları olduğunu dile getiren Altay, bu konularda sunumların yapıldığını anlattı.

Altay, son bir yıldır CHP'nin bütün milletvekillerinin Anadolu'yu karış karış gezdiğini ve gezmeye devam ettiklerini belirterek, "Anadolu'daki izlenimleri, vatandaşlarımızla hemhal olduklarında gördükleri tespitleri, vatandaşlarımızın taleplerini, bugün ve yarın milletvekillerimiz söz alarak hem Sayın Genel Başkanımız hem de Merkez Yönetim Kurulumuza ve bizlere nakledecekler. Böylece sahayı zaten tanıyan ve sürekli sahada olan bir parti olarak milletimizin sorunlarının çözümü noktasında TBMM Genel Kurulunda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

27. dönemde CHP'nin 1907 kanun teklifi verdiğini anlatan Altay, şöyle devam etti:

"27. dönemde yani 2018'den 2021'in eylülüne kadar bir tanesi bile bırakın Genel Kurula inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi. Dün Meclis Başkanı ile yaptığımız kahvaltıda bunu da gündeme getirdik. CHP milletvekilleri 33 bin soru önergesi verdi. Yine bir ayıp, bunun 27 bini süresi içinde cevaplanmadı. 27. dönemde uluslararası anlaşmaları kenara koyuyorum, 83 kanun teklifi yasalaştı. Kanun haline geldi ve maalesef 62'sini Anayasa'ya aykırılık nedeniyle yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Bunun için bu toplantıda bugün ve yarın yasama faaliyetinde yasama kalitesi, muhalefetin TBMM iç tüzüğünden kaynaklı haklarının verimli kullanılması ve sonuç alınması noktasında değerlendirmeler yapıyoruz."

Altay, çeşitli alanlardaki sorunları TBMM Genel Kurulunda gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Milletvekillerimiz kamptan heyecanla çıkacak. 84 milyonun derdine derman olmak için TBMM'de bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 5 Ekim'den itibaren de azami gayreti gösterecekler." dedi.

Partisinin hedeflerine değinen Altay, "CHP'nin tek gayesi var; ülkemizin iç barışının tesisi, aziz milletimizin huzurunun, refahının ve mutluluğunun tesisi. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz. Bunun için yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

