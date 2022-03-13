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CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da parti binası açılışında konuştu:

13.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Türkiye'deki yokluk, yoksulluk ve zorluk çekenlerle birlikte durmazsak hiçbirimizin karnı doymaz ve çocuklarımızın geleceği olmaz. O yüzden gün ayrılık günü değildir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz, Türkiye'deki yokluk, yoksulluk ve zorluk çekenlerle birlikte durmazsak hiçbirimizin karnı doymaz ve çocuklarımızın geleceği olmaz. O yüzden gün ayrılık günü değildir." dedi.

Özel, partisinin Taşpınar beldesindeki binasının açılışında yaptığı konuşmada, CHP olarak çok uzun yıllardır iktidardan uzak olduklarını söyledi.

Vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle vatandaşların arasında olduklarını anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimlerde Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, ülkeyi kurduğumuz ve hızla eksiklerini kapattığımız gibi hep birlikte olmak durumundayız. Biz, Türkiye'deki yokluk, yoksulluk ve zorluk çekenlerle birlikte durmazsak hiçbirimizin karnı doymaz ve çocuklarımızın geleceği olmaz. O yüzden gün ayrılık günü değildir. Mazotun 3-4 ay içerisinde 3 katına çıktığı, elektrik faturalarının el yaktığı bir yerde artık katı particilik olmaz. AK Parti bu ülkede yapacağını yapmış ve devletin gemisini karaya oturtmuştur. Bundan sonra bu hatada ısrar, derin yoksulluğun sürmesine, işsizliğin artmasına ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine sebep olacaktır."

- "Bütün CHP'liler cumhurbaşkanı adayıdır"

Özel, Türkiye'de bu yokluğa ve yoksulluğa "yeter" demenin zamanının geldiğini ifade etti.

Bundan sonraki süreçte de hep beraber yüzlerinin gülme zamanının geldiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"CHP'lilerin omuz omuza girmesi varsa ufak tefek hataların örtülmesi gerekiyor. Bundan sonra her günün önümüzdeki seçim için çalışılan bir gün olarak görülmesi gerekiyor. Herkesin kendisini cumhurbaşkanı adayı gibi görmesi gerekiyor."

Özel, partililere seslenerek, "Annelerimizin, ablalarımızın ve kardeşlerimizin geçmişte AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş komşularından komşuluk hakkı için oylarını istemesi gerekiyor. 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' diye soranlara şunu söylüyoruz, 'Merak etmeyin hepinizi memnun edecek bir cumhurbaşkanı adayımız olacak.' O güne kadar hepimizin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Bütün CHP'liler cumhurbaşkanı adayıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Özel ve beraberindekiler, Taşpınar beldesindeki teşkilat binasının açılışını yaptı.

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