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CHP Grup Başkanvekili Özel'den cezaevi ziyaretleri

03.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel, Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasının tutuklularını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasının tutuklularını ziyaret etti.

Özel, ziyaretlerinin ardından Bakırköy Cezaevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gezi'den dolayı tutuklanan Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater'i ziyaret ettim. Sabahleyin de Silivri Cezaevi'nde Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'a ziyarette bulundum.'' dedi.

Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasına tepki gösteren Özel, cezaevi ziyaretlerinin ana konusunun bu atama olduğunu kaydetti.

Özel, şöyle konuştu:

"Akın Gürlek, hemen hemen hepsinin almış olduğu cezalarda geçmiş veya bugün parmağı değmiş kişidir. Bütün tartışmalı kararlarda alt sınırdan uzaklaşıp en üst sınırdan ceza vermiş birisidir. Anayasa Mahkemesini tanımadığını ilan etmiş birisidir. Yargının böyle birisinden arınmış olmasını herkes olumlu karşılıyor ama siyaset kurumuna dahil olmasını itiraf niteliğinde görüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getiren Gürlek'in, şimdi onun imzasıyla onun emrine geçmiş olmasının, geçmişteki bütün kararlarda kimin imzası varsa dün akşamki kararda da onun imzası olduğu gerçeğini bir kez daha ifade ettiler.''

- Vatandaştan Özel'e tepki

Öte yandan, açıklama yapılacak alandaki bazı kişiler, kendilerine selam veren Özel'e tepki gösterdi.

Bir vatandaş Özel'e, "Ortaklarınıza dikkat edin. Sus diyemezsiniz, bu hareket ne? Vatandaşım, bana 'nasılsınız?' dediğin zaman ben kötüyüm. Sizin yönetim tarzınızdan kötüyüm, ortaklarınızdan kötüyüm, davacıyım, şikayetçiyim. 6'lı yöneteceksiniz ya, yönetime adaysanız ya, ülkeyi yöneteceksiniz ya." dedi.

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