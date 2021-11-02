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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muş'ta konuştu:

02.11.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bütün anketler, bütün yapılan çalışmalar, sahada yapılan bütün ölçümlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgede büyük bir teveccüh gördüğünü gösteriyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile kente gelen Özel, CHP İl Başkanlığında partililerle buluştu.

CHP İl Başkanı İsmail Adanur'dan bilgi alan Özel, gazetecilere, genel başkanlarının Türkiye çapında partisinin sürekli sahada olmasına yönelik talimatlar verdiğini ve Türkiye'nin dört bir yanında olduklarını söyledi.

"Sezgin Tanrıkulu ile Diyarbakır'la başladık ve bugüne kadar bölgedeki birçok ili birlikte ziyaret ettik" diyen Özel, şöyle dedi:

"Bütün anketler, bütün yapılan çalışmalar, sahada yapılan bütün ölçümlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgede büyük bir teveccüh gördüğünü gösteriyor. Uzun yıllar ve zor dönemler geçirdik, partimizin bayrağını dalgalandıran, partimizi burada temsil eden başta il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, çok kıymetli üyelerimize bu anlamda teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hem bizler hem partimizin diğer yöneticileri ve milletvekilleri geçmişteki eksiklikleri telafi edecek, bölgede dayanışma içerisinde siyaset üretecek şekilde buralarda olacağız."

Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önünde barış dolu, kardeşlik dolu, dayanışma dolu ve herkesin yüzünün güleceği yarınlar var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. En başta yoksulluğun belini kırmak, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, haksızlıkların önüne geçmek için mücadele edeceğiz. Adliyedeki haksızlığı da karşıyız, mutfaktaki haksızlığa da karşıyız, ekonomideki haksızlığa da karşıyız, okul sıralarındaki çocukların uğradığı eşitsizliklere de karşıyız. Hepsini birden ortadan kaldıracak bir iktidarı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz."

Parti ziyaretinin ardından Özel ve beraberindeki heyet, Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Muş Barosu, Muş Gazeteciler Cemiyeti ve Eczacılar Odası'nı ziyaret etti.

Heyet, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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