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CHP Hakkari İl Başkanlığına Demir seçildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanı Nazım Demir güven tazeledi.HATSO toplantı salonunda yapılan kongrede mevcut Başkan Nazım Demir ile 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı olan Metin Koparan yarıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanı Nazım Demir güven tazeledi.
HATSO toplantı salonunda yapılan kongrede mevcut Başkan Nazım Demir ile 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı olan Metin Koparan yarıştı. Divanın oluşturulması ve yapılan konuşmaların ardından 47 delegeden 44’nün oy kullandığı seçimlerde Nazım Demir 24 oy alarak Hakkari İl Başkanlığına seçildi.
Kongre sonunda herkesle tek tek tokalaşan Başkan Demir, hiçbir ayırım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyleyerek herkese teşekkür etti.

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