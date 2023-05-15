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CHP heyeti YSK’yı ziyaret etti

15.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Yüksek Seçim Kurulunu ziyaret etti. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yer aldı. Ziyaretin ardından konuşan Erkek, “Değerli basın mensupları, Genel Başkan Yardımcımız sayın Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekilimiz sayın Engin Özkoç’la birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sayın Ahmet Yener’i ziyaret ettik YSK temsilcimizle birlikte. Bizim için en önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı, güvenli bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Seçim sonuçlarını hem yurt içinde hem yurt dışındaki kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odasına (ATO) gideceklerini belirten Erkek, “Yurt dışı oyların sayımı da biliyorsunuz ATO’da yoğun bir şekilde devam ediyor ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO’yu da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz, görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da yurt dışında da yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar” diye konuştu.

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