CHP heyetinden Duygu Delen'in ailesine ziyaret

GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindekiler, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Öztunç, beraberindeki CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti. Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Öztunç, taziyelerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aileyi telefonla arayarak taziyelerini bildirdiği söyledi. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek gerektiğini ifade eden Öztunç, "Bu cinayetlerin önüne geçmenin en önemli şartı ise cezaların ağırlaştırılmasıdır, hak edene hak ettiği cezanın verilmesidir, adaletin yerini bulmasıdır. Kadın cinayetinde bulunanların en ağır şekilde hapis cezasının verilmesi gerekiyor. Adaletin yerini bulması gerekiyor." diye konuştu.

Olayla ilgili ön otopsi raporun çıktığını ifade eden Öztunç, şöyle konuştu: