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CHP heyetinden İHA’ya Gazeteciler Günü ziyareti

12.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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CHP heyetinden İHA’ya Gazeteciler Günü ziyareti

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve beraberindeki parti yönetim kurulu üyeleri Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundular.Ziyarette İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve personellerinin Gazeteciler Gününü tebrik eden CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.Gazetecilere minnet borçlu olunduğunu dile getiren Doğan, günün 24 saatinde çalışan ve dünyadan haberleri ulaştıran gazetecilere teşekkür etti.Akbuğa’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkürlerini iletti.

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve beraberindeki parti yönetim kurulu üyeleri Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundular.
Ziyarette İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve personellerinin Gazeteciler Gününü tebrik eden CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.
Gazetecilere minnet borçlu olunduğunu dile getiren Doğan, günün 24 saatinde çalışan ve dünyadan haberleri ulaştıran gazetecilere teşekkür etti.
Akbuğa’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkürlerini iletti.

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